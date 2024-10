Beverwijk bewijst: inzet varkens groot succes bij bestrijding van Japanse Duizendknoop

"Het inzetten van de grazende kudde is een langetermijnoplossing. Het gaat erom dat je deze sterke soort moet bestrijden. Dat doe je door ze elk jaar weer aan te pakken." Uiteindelijk zal de Duizendknoop minder sterk terugkomen, waardoor inheemse soorten weer kunnen groeien.

Jeroen is positief over de inzet van de varkens. "We zetten ze nu al twee jaar in en we merken echt een verschil. De Duizendknoop komt steeds minder sterk terug en dat is juist wat we willen."