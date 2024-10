Weer reprimande voor Tata: vervuilende kooksgasfabriek moet aan regels voldoen

De OD NZKG heeft de afgelopen jaren tal van dwangsommen opgelegd aan Tata omdat Kooksgasfabriek 2 (KGF2) zogenoemde 'rauwe kooks' uitstootte, waarbij giftige stoffen vrijkomen. Ook is de dienst bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het intrekken van de vergunning van de KGF2. Dat vereist volgens de Omgevingswet allerlei stappen. De eerste is een voornemen tot aanzegging.

De omgevingsdienst voert namens de provincie Noord-Holland het toezicht en de handhaving uit. Het dagelijks provinciebestuur steunt de beslissing van de dienst. "Het gaat om een juridisch complex onderzoek", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof (milieu en gezonde leefomgeving). "Ook in de eindfase van het onderzoek is het belangrijk om zorgvuldig te handelen, zowel in het belang van het bedrijf en de werknemers als de omwonenden en hun gezondheid."