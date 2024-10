Kirsten Knip is klaar: na meer dan 300 interlands geen Oranje meer

"Ik heb zoveel jaren al mijn tijd en energie in het volleybal gestoken. Ik merkte dat het normale leven steeds meer begon te trekken", aldus de 32-jarige libero die in Enkhuizen is geboren.

In 2020 koos de speelster ervoor bewust gas terug te nemen en het volleyballen op een lager pitje te zetten. Ze keerde terug uit het buitenland en bleef bewust langere tijd clubloos. Daarna ging ze verder in de Nederlandse competitie bij Sliedrecht Sport. Na nieuwe uitstapjes naar Duitsland en Frankrijk koos ze vorig jaar om voor Dynamo in Apeldoorn te gaan volleyballen.

