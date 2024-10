Terug naar toen: Huizen heeft de sterkste korte golfzender van Europa

De PCJ is ontwikkeld door Philips. Deze krachtige zender stond eerst in Eindhoven, maar werd verplaatst naar Huizen. Vanuit de Nederlandse Seintoestellen Fabriek NSF in Hilversum werden toentertijd uitzendingen verzorgd voor de Philips Omroep Holland-Indië. Zo konden zonder veel moeite de Nederlanders in de voormalige kolonie bereikt worden.

Uit de PJC is uiteindelijk Radio Nederland Wereldomroep ontstaan. In Huizen staat, aan de rotonde Gooilandseweg met de kruising Randweg, nog altijd een replica van de antenne-installatie.