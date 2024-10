Bij politie afgegeven doos met munitie blijkt ongevaarlijk, Marnixstraat weer vrijgegeven

De man had de doos met inhoud overgehouden aan een erfenis. Toen hij de doos vanochtend kwam afgeven bij de politie, werd besloten om de Marnixstraat af te zetten. De man zelf en de aanwezige portiers verlieten het bureau ook direct. Verder werd een tram die langs het bureau reed ontruimd.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed vervolgens onderzoek naar de inhoud van de doos. Het bleek te gaan om 'geschutsmunitie van een laag kaliber', aldus een politiewoordvoerder. Dat hield in dat er geen gevaar was en daarom is de straat inmiddels weer vrijgegeven.