Zestig jaar Turkse gastarbeiders in Hilversum: Zorlu Hançer was één van de eersten

“Die eerste generatie is heel goed behandeld toen ze hier kwamen. Die Nederlanders waren heel nieuwsgierig.” Dat zegt Suat Öztürk, die zelf eind jaren zeventig als dertienjarige met zijn ouders meekwam vanuit Turkije en een goede bekende is van Hançer.

Zwaar werk

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwamen veel gastarbeiders uit onder meer Turkije en Marokko naar Nederland om hier te werken. Er was destijds werk zat. Velen van werkten in fabrieken en vestigden zich in eerste in instantie pensions, zo ook in Hilversum en de rest van het Gooi.

Hançer verliet in 1966 zijn dorp in Oost-Turkije en kwam in eerste instantie in Zwolle terecht. In de provinciehoofdstad van Overijssel begon hij in een kippenfabriek. Zeven jaar later belandde hij in Hilversum. Daar heeft hij in de tapijtindustrie gewerkt.

Beetje gevaarlijk

De overgang voor Hançer was heel groot. Zijn kleine en stille woonplaats was een compleet andere wereld dan Zwolle en later Hilversum. Het was ontzettend wennen. Niet alleen wat eten betreft, maar ook de drukte van het verkeer bijvoorbeeld. Waar in het Turkse dorp amper auto’s reden, zat hier iedereen achter het stuur en dan ook nog eens heel veel fietsers. Zeker toen zijn kinderen over waren, was hij bang om ze naar school te sturen bijvoorbeeld. “Het was een beetje gevaarlijk.”