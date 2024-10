Familie Boots viert voor derde keer gezamenlijke 1000 jaar leeftijd

De ouders van de broers en zussen komen uit het West-Friese Berkhout. Het gezin woonde vervolgens in Den Dolder en daarna lange tijd in Haarlem. De broers en zussen hebben goede herinneringen aan die tijd. Het was een warm gezin, maar iedereen moest hard meewerken. "Ieder had zijn eigen taak: kolen halen, groente snijden, de vloer dweilen. En mijn moeder was streng, ze controleerde ook onder het vloerkleed", vertelt Jos.

Is dit echt de laatste keer?

Maar dit zal wel de laatste keer zijn dat de familie Boots samen 1000 werd, althans dat schat Jos zo in. "Anders moeten er een aantal over de 100 worden straks. Dat zie ik niet gebeuren."

Over het programma van de reünie zondagmiddag is Jos duidelijk. "Je moet van die ouwe meuk niet verwachten dat ze nog een heel programma afdraaien", zegt hij lachend. "We gaan lekker met elkaar lunchen en ouwehoeren."