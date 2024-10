Bewoners fel gekant tegen plannen azc in Hoorn: "Voelt niet veilig"

Op dit moment zijn er twee locaties in beeld: een weiland langs de A7 nabij Bobeldijk en een stuk grond naast begraafplaats Zuiderveld. Het weiland, waar Hoorn in samenspraak met Koggenland zo'n 550 asielzoekers wil huisvesten, heeft vooralsnog de voorkeur.

Stichting De Groene Leekerlanden, dat al sinds 1996 strijd voor behoud van groen, vraagt aandacht voor deze locatie. Volgens voorzitter Rob Zechner ligt het weiland in een beschermd natuurgebied, bedoeld als leefgebied voor weidevogels zoals de grutto en kievit. "Het gaat al heel slecht met de weidevogels en dit gebied is daarom ontzettend belangrijk. De gemeenteraad vond dat eerder ook. Het zou gek zijn als ze dat nu opofferen", zegt hij.

Angst groeit

Nu Koggenland het besluit over de voorkeurslocatie heeft uitgesteld, groeit de angst in Hoorn, Oosterblokker en Schellinkhout. Want mocht deze locatie uiteindelijk afvallen, dan richt Hoorn zich op een stuk grond naast begraafplaats Zuiderveld, aan de andere kant van de gemeente. Het is de bedoeling dat daar 399 asielzoekers worden gehuisvest.

En daar zitten omwonenden niet op te wachten, leert een rondgang door de naastgelegen wijken. Via brieven aan de gemeente en een petitie, die inmiddels al ruim 800 keer is ondertekend, laten ze al weken van zich horen.

Het is niet zozeer omdat ze tegen de komst van asielzoekers zijn, maar meer omdat ze de reservelocatie niet geschikt vinden. Angst voor overlast en onveiligheid wordt als argument opgenoemd, maar ook dat de communicatie met omwonenden niet goed is gegaan en dat het midden in een woonwijk ligt.

Drechterland: 'Niet positief'

Ook buurgemeente Drechterland staat niet te trappelen, blijkt uit een brief van burgemeester Dijkman. Volgens hem legt de mogelijke komst van 399 asielzoekers op deze plek een te grote druk op de voorzieningen in de dorpen Oosterblokker en Schellinkhout. "Wij staan niet positief tegenover deze locatie, aan de rand van onze gemeentegrens. De gevolgen voor het verkeer in dit gebied zijn voor ons onacceptabel. Er is al sprake van een kwetsbare infrastructuur die voor een groot deel belast wordt door bedrijventerrein Gildenweg. Het wegennet is niet ingericht op nóg meer vervoersstromen dan momenteel al het geval is."

Daarbij voert de gemeente, samen met Enkhuizen en Stede Broec, momenteel gesprekken over een azc, waaronder ook op eigen grondgebied. "Wij willen voorkomen dat deze locaties in onze gemeente (nog meer) onder druk komen, door een grote opvanglocatie in de directe nabijheid van onze gemeente."

Vanavond vindt er een commissievergadering in Hoorn plaats, waar veel insprekers zich voor hebben aangemeld. Dinsdag 15 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de voorkeurslocatie.