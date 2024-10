Bewoners boos over woekerend onkruid: verloedering en gevaar voor de veiligheid

In dat project 'Kansrijke buurten' staat dat het opknappen van het stadscentrum bijna afgerond is. Nu wil de gemeente beginnen met verbeteren van de leefbaarheid en het onderhoud in de buitenwijken. Daar valt ook de Visbuurt onder, maar: "Hoewel plannen deels al in gang gezet zijn", schrijft de gemeente, "realiseren wij ons ook dat dit niet meteen geregeld is en geen oplossing is voor de situatie van dit moment."

Een beetje moedeloos

Dat laatste baart Hamerslag zorgen. Veel vertrouwen in een snelle oplossing voor leefbaarheid in de wijk heeft ze daarom niet. "Het betekent eigenlijk dat de buurt pas aan de beurt is als groot onderhoud nodig is, als het riool vervangen moet worden bijvoorbeeld of een straat heringericht. Als je daar op moet wachten ben je al gauw zes jaar verder. Dat kun je niet maken naar je bewoners toe."

Het raakt Conny uit de Oranjestraat dat haar buurtje verloedert: "Als ik al zeg dat ik in de Visbuurt woon, dan zeggen mensen: oh, dat is een risicogebied. Ik zie gewoon niet dat de gemeente iets doet. Het is mijn buurtje, mijn thuis. Ik houd mijn huisje ook netjes bij en de buitenkant wil ik ook netjes hebben. Maar als ik de buurt in ga en torenhoog onkruid zie staan, word ik wel een beetje moedeloos."

De politiek buigt zich binnenkort opnieuw over voorstellen van Behoorlijk Bestuur, Fractie Pastoor, PVV en Beter voor Den Helder voor meer en beter toezicht op groenonderhoud in de buitenwijken van Den Helder.