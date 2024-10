Huisarts die 'hardhandig katheter bij vrouw naar binnen duwde' vandaag voor rechter

De man staat terecht omdat hij wordt verdacht van een serie zware mishandelingen. Zo zou hij bijvoorbeeld bij zijn (inmiddels ex-)vrouw hardhandig een katheter naar binnen hebben geduwd tijdens een bevalling. Ook dreigde hij haar te verkrachten en te vermoorden.

Daarnaast zou hij haar hebben gedwongen om hem als huisarts te nemen. Dat wilde hij, zodat hij psychische problemen in haar medisch dossier kon zetten. Daarmee kon hij haar dan de ouderlijke macht ontzeggen. De huisarts zou er ook hardhandige manieren op na houden om de vrouw te dwingen om medicatie te slikken: volgens de aangifte van de ex-vrouw is hij daarom op haar hoofd gaan zitten.

Het ex-raadslid moet zich ook verantwoorden voor de vermeende mishandeling van zijn twee kinderen. Die waren destijds 1 en 4 jaar oud. Hij zou de kinderen met een stok hebben geslagen en opgesloten.

Geschokte reacties

De zaak leidt tot geschokte reacties in 't Gooi. Zo zei een oud-patiënt anoniem tegen NH; "Ik had het totaal niet aan zien komen. Hij kwam over als een jonge, ambitieuze huisarts. Ik schrik hier echt van." Een ander was minder verbaasd. "Er waren in de regio al veel klachten over hem en zijn huisartsenpraktijken. Sinds hij daar de leiding over heeft, gaat er een hoop mis. Hij is meer ondernemer dan huisarts."

NH is bij de rechtszaak en brengt verslag uit.