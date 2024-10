Dubbele lekkage zorgt voor waterproblemen in Purmerend: 'Kook het water voor gebruik'

Een dubbel waterlek zorgt voor problemen in Purmerend. Gisterochtend ontdekte PWN, het waterleidingbedrijf in Noord-Holland, een groot lek in een leiding. Het bedrijf wist dit lek snel te dichten, maar kort daarna ontdekte ze een tweede lek. Hierdoor hebben sommige huishoudens een lage waterdruk of helemaal geen water.