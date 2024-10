Geen aapjes kijken meer in Amsterdam: Artis verliest bekende attractie

Op de plek waar de huidige rots nu staat, stond in 1940 nog een andere apenrots. Destijds zaten er nog geen makaken op de rots, maar lampongapen, uit Indonesië. In 1966 is de rots gerenoveerd naar zijn huidige vorm. Sinds 1988 leefde de groep makaken op het eilandje.

Maar ook zij zullen straks niet meer de bewoners zijn van de rots. De apen zitten sinds korte tijd in quarantaine als voorbereiding op hun verhuizing, dat is gebruikelijk bij het overplaatsen van dieren van de ene dierentuin naar de andere.

Nieuw verblijf, oude rots

In het nieuwe verblijf, waarvan de bouw in november gaat beginnen, blijft de oude apenrots nog wel staan. Er wordt gebruik gemaakt van de bomen in de omgeving. Door middel van luchtbruggen kunnen de nieuwe dieren dan van het eiland naar de bomen klimmen. Het rotsige eilandje wordt ook beplant. Het verblijf is ontworpen door Thijs de Zeeuw, dezelfde architect van het olifantenverblijf.