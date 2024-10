Brigitte Kaandorp proeft sfeer in nieuwe Haventheater: "Ik ben een halve vissenkop"

Naast Kaandorp en Stoof zullen ook theater coryfee Jenny Arean en haar kleindochter Jente van den Brenk in de Grote Adventshow te zien zijn.

"Het wordt een iedere avond een verrassing wat je te zien krijgt", zegt Kaandorp. "Het is een adventshow, dus iedere avond gaat er een ander vakje open. In ieder vakje zit dan weer ander stukje voorstelling. Dat kan van alles zijn: soms krijgt iemand een gerookte makreel, maar het kan ook een verdwijntruc zijn."

Een gezellige clubavond

Voor het podium zijn stoelen en tafeltjes neergezet waar ook drankjes geschonken worden en hapjes worden geserveerd. Zo moet in de zaal een gezellige, clubachtige sfeer ontstaan. Idee van Brigitte Kaandorp. "Ik sprak de directeur van het theater die nog dagen in de planning van het nieuwe theater over had. Ik zei: 'als jij een mooie zaal met tafeltjes en stoeltjes regelt, dan verzin ik wel een showtje voor je'". En Zo geschiedde. Als alles op tijd afkomt, wordt op 26 oktober afgetrapt en is de Grote Adventshow tot het eind van dit jaar 28 keer te zien in het spiksplinternieuwe Haventheater aan de Dokweg in IJmuiden.