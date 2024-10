College Zandvoort maakt een rondje met de rolstoel en ziet dat de toegankelijkheid beter moet

''Het is heel goed om dat nu eens zelf te ervaren'', roepen de wethouders Gert-Jan Bluijs en Martijn Hendriks in koor. ''Wat ik ervan leer, is dat het verstandig is wensen van rolstoelgebruikers bij nieuwe bouwprojecten vanaf het begin mee te nemen'', zegt Hendriks, die onder meer de openbare ruimte in zijn portefeuille heeft. ''Dan kun je er bij het ontwerp meteen rekening mee houden. Dat is veel effectiever dan achteraf dingen aanpassen.''

Sportief

Amanda dankt namens de Stichting Toegankelijk Zandvoort i.o. het bijna voltallige college van B&W dat ze zo sportief zijn eens in de huid van een rolstoelgebruiker te kruipen. ''Dat is een heel goed begin, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Ik hoop dat ze niet alleen nu, maar ook na de Week van de Toegankelijkheid aandacht hebben voor dit onderwerp. Want er is links en rechts best nog wel wat te verbeteren in Zandvoort.''