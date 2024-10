Opvangboten Zaandam nog steeds niet veilig genoeg voor duizend asielzoekers

De hele asielketen wacht op de opening van de nieuwe opvanglocatie in Zaandam. Met duizend beschikbare plekken bieden de schepen in één klap verlichting aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Het plan was in eerste instantie om de boten eind augustus open te stellen voor asielzoekers. Dat werd al snel verzet naar 1 oktober, omdat de brandweer de verblijfplekken onveilig verklaarde. Het is het COA niet gelukt om de schepen voor die deadline in orde te maken.

Stroomvoorziening is achterhaald

Burgemeester Jan Hamming laat de gemeenteraad per brief weten dat er ondanks de aanpassingen toch nog gebreken zijn aan de asielboten. Ook de stroomvoorziening is niet op orde. Het plan is om gebruik te maken van walstroom, batterijen, warmtepompen en restcapaciteit van het net, maar dit is volgens Hamming achterhaald en moet geactualiseerd worden.

Ronald Smallenburg van het COA gaat er niet vanuit dat de asielzoekers hierdoor pas in 2025 op de boten terechtkunnen. Alle partijen doen volgens hem hun best om zo snel mogelijk de boten klaar voor gebruik te krijgen. "We hebben voortdurend overleg. Het gaat in een gemoedelijke sfeer en we gaan gestaag door."

