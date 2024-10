Stakende apotheekmedewerkers: "Zowel vergoeding als werkdruk is niet leuk"

Na eerdere stakingen in de rest van het land gingen ook apotheken in Noord-Holland woensdagmiddag dicht. Nooit eerder gingen apotheken dicht om te staken, maar naar eigen zeggen is de maat nu vol. Rond half drie vanmiddag verzamelde zich een grote groep medewerkers van apotheken uit Noord-Holland op het Canadaplein in Alkmaar.

Jongeren kiezen andere beroepen

De aanwas van nieuwe werknemers in de apotheek is nihil, vertelt een apothekersassistent. "Jongeren kiezen voor beroepen waar ze beter betaald krijgen en de werkdruk minder hoog is."

De werkdruk is volgens medewerkers die al langer in het vak zitten in de loop der jaren verhoogd. Ze hebben te maken met medicijntekorten en zorgverzekeraars die alleen bepaalde merken van medicijnen nog willen vergoeden.

Agressie

"Het is een vak met veel verantwoordelijkheden richting de patiënten", vertelt een aanwezige apotheker. Soms zorgt discussie over welke medicijnen wel of niet worden gegeven ook tot agressie richting apothekersassistenten. "Dat komt er allemaal bij, maar daar worden mijn werknemers niet naar betaald", legt hij uit.