Rijdende auto vliegt in brand in Haarlem

De bestuurder zette het voertuig stil voor het verkeerslicht op de kruising met de Nagtzaamstraat en kon op tijd uitstappen. De auto vloog even later helemaal in brand, waarbij veel rook vrijkwam.

De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig verwoest werd. In Haarlem zijn de afgelopen maanden meerdere voertuigen in brand gevlogen. In veel gevallen was er sprake van opzet. In dit geval was een technisch mankement de oorzaak.