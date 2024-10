Drie maanden cel geëist tegen relschoppers Eritrees feest in Amstelveen

De rellen ontstonden na afloop van het feest op 30 oktober 2022 in partycentrum de Diamant aan de Touwslagerij. Bij het optreden van een Eritrese zanger kwamen die dag veel meer mensen kijken dan toegestaan. Tegen middenacht stonden nog 100 á 150 mensen buiten in de rij te wachten, terwijl in totaal slechts plek was voor 100 gasten.

Beveiligers vroegen mensen om te vertrekken, maar daar werd niet naar geluisterd. Uiteindelijk schakelde de beveiliging de politie in. Een groot deel van de menigte gebruikte geweld tegen de politie en Marechaussee, die als versterking was opgeroepen. Nadat de groep was verdreven, liep de situatie uit de hand.