Halsema: "Verwijt van antisemitisme of faciliteren daarvan laat ik mij niet meer aanleunen"

Ze reageerde op vragen van JA21-raadslid Cas van Berkel. Hij zei dat tegendemonstranten er alles aan deden om de steunbetuiging voor Israël te frustreren. "Wij hebben met JA21 hier vol verbazing gekeken naar de manier waarop dit college dat blijkbaar de normaalste zaak van de wereld vindt. Enige afkeuring over het misbruik van de demonstratierechten hebben we niet gehoord van links."

Afgekeurd

"Ik weet werkelijk niet waar u het over heeft", antwoordde Halsema. "Als u de media-optredens van mij heeft gehoord, maar ook bijvoorbeeld de berichten die wij vanuit de driehoek onmiddellijk naar buiten hebben gebracht, dan heeft u daarin kunnen lezen, als u het volgt, dat wij onmiddellijk het gebruik van geweld, andere overtredingen, intimidatie van mensen, hebben afgekeurd. Zoals wij dat altijd doen."

Ook vond ze 'de suggestie dat hier een linkse bedoeling achter zat beneden elk peil'. "En ik wil daarbij ook maar even opgemerkt hebben dat het verwijt van antisemitisme of het faciliteren van antisemitisme ik mij niet meer laat aanleunen. Zeker niet, ik zeg het, en ik zeg met maar even in zijn algemeenheid, als dat van lieden komt die tegelijkertijd Marokkanen en moslims discrimineren. En er daarmee blijk van geven niet te begrijpen wat de strijd tegen racisme betekent, waar antisemitisme onderdeel van uitmaakt."

Belaagd

Een paar deelnemers aan de steunbetuiging voor Israël werden belaagd door pro-Palestijnse demonstranten op het Damrak. Dat gebeurde toen ze op weg waren naar de Dam. Gisteren ging Halsema er tijdens het televisieprogramma Eva ook op in. Ze sprak van 'akelige incidenten', maar zei wel dat het Damrak de minst risicovolle plek was voor de tegendemonstratie. Eerder schreef ze in een reactie al dat de tegendemonstratie wettelijk binnen zicht- en gehoorafstand moest.

Na de tegendemonstratie schreef PVV-leider Geert Wilders onder meer dat de tegendemonstranten het land uit moesten en dat Halsema wat hem betreft mee mocht. Ook heeft de PVV vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in Den Haag gevraagd om het ontslag van Halsema, maar daar kwam geen steun voor.