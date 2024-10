Bankfraudeur op beeld: herken jij deze pinner?

Gedupeerde uit Broek in Waterland

In Broek in Waterland pint een verdachte man met de pas van een 81-jarige vrouw. Ze wordt donderdag 13 juni rond 19.00 uur gebeld door een zogenaamde bankmedewerkster.

Het slachtoffer weet niet meer precies hoe het ging, maar ze moest in ieder geval haar contante geld (dat was 200 euro) en haar bankpas in een enveloppe doen. Niet veel later haalt een man die spullen op aan de deur. Het slachtoffer voelt eigenlijk meteen daarna al dat het niet in de haak is en belt haar dochter.

Maar er wordt al snel mee gepind. Of dat gebeurt door dezelfde man die die pasjes ophaalt bij haar is onduidelijk, maar hij past wel in het signalement dat het slachtoffer precies omschrijft. Hij pint om 19.10 uur met het pasje van de vrouw op leeftijd bij een geldautomaat aan de Nieuwland in Broek in Waterland. Totale schade? 500 euro.

De man heeft een getinte huidskleur en heeft donkere ogen en een dikke, brede neus en volle lippen. Zijn bovenlip lijkt wat voller dan zijn onderlip. Hij heeft donkere wenkbrauwen. Hij heeft een rechtervoet die wat naar buiten staat en hij heeft verband om zijn rechterhand. Zijn pink, ringvinger en middelvinger zijn alle drie ingepakt.

Ook draagt hij een zwarte pet met een sticker op de klep en draagt ie een jas van het merk Under Armour met daaronder een zwarte hoody.

Ook vrouw uit Graft slachtoffer

En dan die andere zaak in Gaft, vermoedelijk dezelfde man. Zaterdag 3 augustus rond 18.00 uur wordt een 86-jarige dame opgebeld. Met dit keer de smoes dat vanuit Duitsland wordt geprobeerd om haar geld afhandig te maken. Dat kan worden voorkomen, mits de vrouw haar bankpas- en code afgeeft.

Ze wordt zo overrompeld door de vriendelijk klinkende stem aan de andere kant van de lijn dat ze meewerkt. Het slachtoffer geeft haar bankpas in een enveloppe mee aan een man aan de deur. Diezelfde avond omstreeks 22.10 uur pint hij meerdere keren. In totaal trekt hij 450 euro uit de muur bij een automaat aan de Driemaster in De Rijp.

De man heeft identieke signalementen als bij de vorige oplichtingszaak: een getinte huidskleur, donkere ogen, volle lippen en opnieuw: de bovenlip is voller dan zijn onderlip. Hij heeft een dikke, brede neus en donkere wenkbrauwen.

De politie verwacht dus dat het gaat om één verdachte, weet jij iets?