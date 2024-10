Twee verdachten proberen overval te plegen, winkelier krijgt vuurwapen op zich gericht

Het gebeurt die woensdag om 09.55 uur allemaal in een winkelcentrum aan de Middenwaard in Heerhugowaard, dat volhangt met camera's. “En daarom hebben we ook goed beeld van ze”, zegt een woordvoerder van politie Noord-Holland.

Onherkenbaar

De jongemannen staan buiten wat te kijken, kletsen met elkaar en je kunt haast van hun gezichten aflezen dat ze wat van plan zijn. “De kijker ziet dat niet, aangezien de verdachten voor nu onherkenbaar zijn gemaakt.” De politie en het OM vermoeden dat het om minderjarigen gaat, vandaar die keuze.

Het tweetal krijgt één week de tijd om zich bij de politie te melden. Doen ze dat niet, weten ze wat hen te wachten staat: over een week gaat de blurr van de gezichten eraf en laat de politie ze herkenbaar in beeld zien.

Vuurwapen op klaarlichte dag gericht op winkelier

“Het gebeurt allemaal op klaarlichte dag.” Mensen lopen langs, doen boodschapjes en ondertussen loopt het tweetal met een wapen naar binnen bij de telecomwinkel. Ze stormen meteen naar de kassa. Ze willen geld hebben. Eén van hen richt een vuurwapen op de winkelier.

Maar hij geeft niet toe, hij geeft ze niets. De overval mislukt en de verdachten besluiten ervandoor te gaan, zonder buit. Eerst loopt de man in het rood gekleed de winkel uit, direct gevolgd door de man in het zwart. Die laatste richt opnieuw een vuurwapen op de winkelier. De politie noemt dat “levensgevaarlijk”.

Als de mannen weg zijn, vlucht ook de winkelier de winkel uit en lijkt hen achterna te rennen. Hij blijft ontredderd achter.

Signalementen

De eerste verdachte man heeft een donkergetinte huidskleur en is tussen de 17 en 20 jaar, maar dat is altijd schatten. Misschien zijn ze wel ouder, of zelfs jonger. Deze verdachte is aan de lange kant: zo'n 1 meter 90 en spreekt Nederlands. Die dag was ie in het zwart gekleed en had een rood vest aan met capuchon.

De tweede verdachte man heeft ook een donkergetinte huidskleur en is even oud, is wat kleiner, namelijk 1 meter 70 geschat. Ook hij spreekt Nederlands en was in het zwart gekleed met een zwarte rugtas op.