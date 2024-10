De Bergense burgemeester is weggestuurd, wat nu?

De 56-jarige Voskuil werd in september 2021 benoemd tot burgemeester in Bergen. Daarvoor was hij fractievoorzitter voor de PvdA in provinciale staten en raadslid in Naarden. Een van zijn taken in Bergen werd 'bestuurlijke vernieuwing'.

In het kustdorp was er namelijk jarenlang sprake van een compleet verstoorde bestuurscultuur. En ook met inwoners lag de gemeente regelmatig overhoop over gebrekkige participatie bij (bouw)plannen; vrijwel elk project belandde daardoor bij de Raad van State. Het tij moest worden gekeerd, onder leiding van Voskuil.

"Ik ga er alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen", zei hij bij zijn voordracht tegen NH. En ook de gemeenteraad zette haar beste beentje voor: na de verkiezingen van maart 2022 ondertekenden zij een raadsbreed akkoord. Met de benoeming van partijloze wethouders ging men voortvarend aan de slag om 'beter te besturen'.

Gisteravond werd duidelijk dat de voltallige gemeenteraad in Voskuil niet meer de juiste persoon ziet om dat verandertraject en de bestuurlijke vernieuwing te leiden. Hem wordt door de partijen onder meer passiviteit, gebrek aan politieke sensitiviteit en het niet nemen van bestuurlijke regie verweten.

Dit alles werd verwoord in een motie van wantrouwen voor Voskuil, nadat aan het licht kwam dat een voormalig wethouder buiten zijn boekje zou zijn gegaan. Voskuil wist daarvan, maar liet het op zijn beloop, en informeerde onder andere de raad niet over de kwestie.