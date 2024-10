Dierenopvang raakt gedumpte hanen aan straatstenen niet kwijt

"Noorderhaven is helaas een bekende dumpplek", zegt Bianca Engels van dierentehuis 't Schuthok. "Regelmatig worden daar konijnen of kippen gevonden. Het is er afgelegen, waar niemand je ziet, net als in het Robbenoordbos. Ook daar worden vaak gedumpte dieren gevonden."

Hanen zijn regelmatig het slachtoffer van dumpingen. "Het is geen geliefd dier. Ze leggen geen eitjes, in de bebouwde kom gelden soms regels dat mensen geen hanen mogen houden, en in een groep met kippen zijn meerdere hanen niet welkom."

Weinig opvangen nemen hanen op

En dan worden ze kennelijk maar gedumpt. Want naar een opvang brengen, wordt ook niet altijd op prijs gesteld. "Er zijn maar weinig opvangen die hanen opnemen. Je raakt ze zowat niet kwijt." In de vrije natuur overleven de dieren het niet. Vaak vallen ze ten prooi aan roofdieren. "Soms krijgen we een melding van een gedumpt dier, maar treffen we die dood aan."

De hanen van dierentehuis 't Schuthok zitten nu tijdelijk bij het Blije Buitenleven. Twee van de hanen zijn inmiddels herplaatst, maar voor vier is nog altijd geen nieuw huisje gevonden. "We houden ze net zolang totdat ze zijn herplaatst", vertelt Engels. "Vol is bij ons ook vol, maar we slachten heus geen hanen om ruimte te maken voor andere dieren, hoor!"

Wie interesse heeft om een van de hanen op te vangen, kan contact opnemen met het Blije Buitenleven door een e-mail te sturen naar [email protected].