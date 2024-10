'Fusie fiasco': Daan uit Sint Pancras roept op met Alkmaarse vlag naar presentatie te gaan

Maar de vraag: 'Willen Sint Pancrassers en Koedijkers bij Alkmaar horen', komt in hun onderzoek niet aan bod, stelt Daan. "Onbegrijpelijk. Hoe kun je een grenscorrectie met Alkmaar onderzoeken, als de enquête geen enkele vraag over dit onderwerp bevat? Onderzoek doen naar de fusie met Dijk en Waard is niet vragen of het vuilnis goed wordt opgehaald. Het is voor mij duidelijk dat dit onderzoek geen recht doet aan de vraag vanuit de Tweede Kamer."

Vlaggenactie

Met een oproep tot actie op sociale media hoopt hij zijn dorpsgenoten weer wakker te schudden. "We moeten dit als dorp niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Al aan het begin van de fusie zagen we dat inwoners steeds buitenspel worden gezet. Een grote meerderheid is voor een fusie met Alkmaar, maar die cijfers worden steeds verdraaid. We worden gewoon niet serieus genomen."

In de Facebookgroep 'Je bent Sint Pancrasser als' vraagt hij om dinsdagavond naar de fusie-presentatie te komen met een Alkmaarse vlag, of die van Sint Pancras. "Ik wil de boel een beetje opschudden. Er is al heel veel actie gevoerd, maar mensen voelen zich inmiddels murw geslagen. Laat deze vlaggenactie een duidelijk signaal zijn naar de gemeenteraad en de Tweede Kamer."