Zetelwisselingen in Hoorn een trend? 20 procent raadsleden wisselde van partij

Raadslid Robert Vinkenborg splitste zich in augustus af van EénHoorn. Met als reden 'grote verschillen van inzicht over inhoud, organisatie, omgangsvormen en ethiek'. Wat het concreet betekent wil hij niet zeggen, omdat hij met de leden van EénHoorn in gesprek is over wie er verder gaat met de partijnaam.

Ook hij vindt het lastig om één reden aan te geven, waarom er in Hoorn zoveel wisselingen zijn. "Ik wil de vraag niet beantwoorden vanuit mijn eigen situatie", benadrukt hij. "Maar botsende karakters kunnen een rol spelen. En wat ook speelt is dat, zeker in kleinere gemeenten met veel lokale partijen, partijen minder professioneel georganiseerd zijn dan landelijke partijen. Die hebben meer handvatten om met conflictsituaties om te gaan."

'Hart van Hoorn ronselt raadsleden bij andere partijen'

Maar wat vooral door meerdere mensen wordt benoemd is het actief benaderen van raadsleden van andere partijen om over te stappen. En daarbij wordt steevast de naam van Chris de Meij genoemd. Zijn partij Hart van Hoorn heeft er al drie zetels bijgekregen dankzij overstappers. De eigen slogan dat ze de snelst groeiende partij van Hoorn zijn, wordt door collega's vooral cynisch bekeken.

"Er is een trend om bij andere partijen actief te werven om mensen over te nemen. Dat vind ik een kwalijke zaak", aldus Marieke Rijk van Fractie Tonnaer. "Chris de Meij is gewoon zetels aan het ronselen. Waarom zou je nog een partijprogramma maken en campagne voeren als je met drie bakjes koffie er gratis een zetel bij krijgt", reageert Roy Drommel. "Er worden beloftes gedaan. Dat mensen bij de volgende verkiezingen hoog op de lijst komen te staan. En iedereen kan wethouder bij hem worden. Daar klopt inhoudelijk natuurlijk geen zak van."

Investeren in team belangrijk om verloop te voorkomen

Chris de Meij ontkent de beschuldigingen. "Ik heb geen idee waar die verhalen vandaan komen. Ik ben alleen blij als mensen zich bij ons aansluiten. Dan sluit Hart van Hoorn toch beter bij hen aan."

Volgens hem is het belangrijk dat je als partij veel energie steekt in het team. "Mensen moeten weten waar ze aan beginnen. We zijn nu al bezig met het opleiden van nieuwe leden. Dus hebben we straks, als het goed is, een lijst van mensen die goed voorbereid zijn. We hebben een heel traject gemaakt voor nieuwe mensen om ze bij de hand te nemen wat er allemaal op ze af kan komen. Daarmee hoop je ook verloop te voorkomen."

En het is met de zeven afsplitsers en overstappers klaar? Marike Rijk van Fractie Tonnaer denkt van niet. "Ik weet niet wie en bij welke partij. Maar we moeten nog 1,5 jaar. En als je al ziet wat er al is gebeurd, denk ik niet dat we de laatste gehad hebben."



Bekijk hieronder ook de uitlegvideo over de situatie in de Hoornse gemeenteraad van mediapartner van Hoorn zeggen.