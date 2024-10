Eigenaren van 'vieze boten' krijgen geen ligplaats meer in Haarlem

De gemeenteraad ging afgelopen week akkoord met een aantal aanpassingen aan de Verordening Haarlemse Wateren. Dat zijn de regels die gelden op het water in de stad. De belangrijkste wijziging gaat over het verstrekken van ligplaatsvergunningen.

Nul uitstoot

Haarlem heeft een lange wachtlijst voor mensen die een ligplaats zoeken voor hun boot. De gemeenteraad heeft nu besloten dat mensen die op de wachtlijst staan en een boot hebben die schadelijke stoffen uitstoot, geen vergunning krijgen.

Hiermee wil de gemeente de uitstoot van onder meer CO2 op het water terugdringen. Boten die elektrisch worden aangedreven of met spierkracht voortbewegen, komen wel in aanmerking voor een ligplaatsvergunning.

Wachtlijst

Mensen die zich aanmelden voor de wachtlijst, betalen ruim 80 euro aan leges. Dat geld wordt terugbetaald aan bootbezitters die zich afmelden voor de wachtlijst, omdat ze door de nieuwe regels geen kans meer maken op een vergunning.

Wie eenmaal een ligplaats heeft, betaalt daar een jaarlijks bedrag voor. Eigenaren van boten die geen uitstoot veroorzaken, krijgen voortaan 20 procent korting op dat liggeld. Voor mensen die al een ligplaatsvergunning hebben voor een boot op fossiele brandstof, verandert er niets.

Met de nieuwe regels wordt het ook eenvoudiger om verwaarloosde en gezonken bootjes te laten verwijderen. Verder wordt het makkelijker om vaartuigen tijdelijk te verplaatsen, als dat nodig is voor bijvoorbeeld werkzaamheden aan de kade. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met de wijzigingen. Alleen Forum voor Democratie en BVNL stemden tegen. De regels gaan per direct in.