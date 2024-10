Vijfentwintig apotheken dicht door staking: "Voor het eerst in de geschiedenis"

Vijfentwintig apotheken in de stad houden vandaag de deuren gesloten. Medewerkers van apotheken in het hele land voeren al vijf weken een 'estafettestaking' voor een hoger salaris en afspraken over werkdruk. Als werkgevers niet akkoord gaan met een beter cao, dreigen de vakbonden FNV en CNV met een landelijke stakig. Maar "vanuit de werkgevers blijft het ijselijk stil."