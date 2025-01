José (69) wíl wel kleiner wonen, maar er is niets: "De hele grijze golf wil hetzelfde"

"We zitten hier heerlijk, hoor", benadrukt José. "We hebben een voor- en achtertuin, voorheen drie, nu twee ruime slaapkamers. Alles is lekker dichtbij, we wonen echt centraal. Wat dat betreft kan het niet beter."

Toch zijn José en haar man op zoek naar een nieuwe plek, hoewel ze zich ook realiseren dat ze best veeleisend zijn. "Je wordt alleen maar ouder, niet jonger. We willen graag iets gelijkvloers, zonder het gedoe van onderhoud. We willen een lift, een beetje een centrale ligging, in een niet al te kinderrijke buurt. Dat moet je dan maar net tegenkomen en het moet ook nog naar je zin zijn. Anders verhuis ik niet."