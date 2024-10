Bergenaren verrast, maar ook begripvol over wegsturen burgemeester

Lars Voskuil, PvdA'er en pas drie jaar Bergens 'eerste burger', verloor de steun van de gemeenteraad nadat aan het licht kwam dat een voormalig wethouder buiten zijn boekje zou zijn gegaan. Voskuil wist daar van, maar liet het op zijn beloop.

Het draait allemaal om een overeenkomst die voormalig wethouder Klaas Valkering heeft ondertekend. Hij zette zijn handtekening onder een nieuwe locatie voor Stichting Het Bijzondere Huis. Saillant: op het moment van tekenen was Valkering allang opgestapt als wethouder.

De raad besloot een onderzoeksenquête in te stellen naar de kwestie met de ex-wethouder en onder meer Voskuil openbaar te verhoren. De conclusie is dat de burgemeester wordt beticht van 'een passieve houding na een vermoeden van integriteitsschending, het niet actief informeren van de raad en het niet instellen van een onderzoek of het inwinnen van advies'.

De raad vindt dat de reactie van Voskuil op het onderzoeksrapport aantoont dat hij ook nu nog onvoldoende zicht heeft op hoe te handelen bij een integriteitsschending. De gehele raad ziet dit niet als incident, maar als patroon en wil niet met hem verder. Of burgemeester Voskuil daar ook gehoor aangeeft en daadwerkelijk opstapt, is op dit moment nog onduidelijk.