Na scheiding op straat: Eti woont noodgedwongen met twee kinderen in stacaravan

In totaal zijn er in West-Friesland 559 dak- en thuislozen. Daarvan is bijna dertig procent vrouw en 16 procent kind. Het grootste gedeelte, 272 mensen, komt uit Hoorn. Enkhuizen staat op de tweede plaats met 66 dak- en thuislozen. Dat blijkt uit een telling, georganiseerd door het Kansfonds en de Hogeschool Utrecht.

Anders dan vaak wordt gedacht, leeft de grootste groep dak- en thuislozen niet op straat of in een opvang voor dakloze mensen. De meeste dakloze mensen verblijven bij vrienden of familie, op een camping, in een antikraakpand, een schuur of in een auto. "Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen leven in onwenselijke omstandigheden", aldus het onderzoek.

Slapen in een tent

Eén van hen is Eti die met haar kinderen van bijna acht en vijf jaar oud zelfs in een driepersoons tent terechtkwam. "Dat was wel het dieptepunt in mijn leven. Ik realiseerde me toen dat dakloosheid iedereen kan overkomen, ook mij. Zeker toen het winter werd en een tent gewoon veel te koud was voor de kinderen. Ik ben de vrienden bij wie we toen terechtkonden nog steeds heel erg dankbaar. Dat vergeet je nooit meer.”

Eti klopte aan bij verschillende instanties, maar kreeg niet de hulp die ze nodig had. “Niemand kon helpen, terwijl ik als moeder alles wilde doen in het belang van mijn kinderen. Op een gegeven moment ben ik zelfs met mijn zoontjes naar het politiebureau gegaan om te zeggen: ‘Help! We staan op straat en ik weet niet wat ik moet doen’. We kregen een glaasje water, maar verder konden ze niks doen, ‘want we zijn geen bemiddelingsbureau’. Terwijl ik een bepaalde veiligheid en steun had verwacht.”

Nu woont Eti met haar zoons op een camping in West-Friesland. Hun stacaravan is niet groot, maar ze hebben een dak boven hun hoofd (tekst gaat verder onder de video):