Van ster op WK zaalvoetbal in Oezbekistan terug naar steiger in Alkmaar

"Het was fantastisch", blikt Jordy Cretier terug op het zaalvoetbalavontuur in Oezbekistan. De Heerhugowaarder scoorde twee keer op het WK. "Wel lekker gevoel dat je kan zeggen dat je gescoord heb op een WK."

Weer terug in Noord-Holland betekent voor Cretier ook weer terug in zijn normale routine. Als schilder is hij dagelijks te vinden op de steiger in Alkmaar. "Dat hoort er ook weer bij, lekker onder de mensen en ouwehoeren met elkaar."

Door het WK begint het zaalvoetbalseizoen in Nederland wat later. De eerste speelronde is over anderhalve week op vrijdag 18 oktober. Cretier neemt het met zijn nieuwe club VNS United dan op tegen landskampioen Tigers Roermond.