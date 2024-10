Na zelfmoord gevangene slepen ouders Zaanse gevangenis voor de rechter

De ouders verwijten het JCZ dat hun zoon onterecht in strenge isolatie is geplaatst. Bij de gevangenis was op dat moment bekend dat de man suïcidaal was en daar is niet goed naar gehandeld, stellen zij.

Advocaat Royce de Vries staat de ouders bij in het kort geding dat vanmorgen diende in de Haagse rechtbank.

De man (zijn naam is bekend bij de redactie) werd op 9 mei 2023 door de politie in Den Haag opgepakt. Hij werd op dat moment verdacht van brandstichting in zijn appartementencomplex aan de Prinsengracht in zijn woonplaats, enkele weken eerder.

Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Omdat er door de brand schade was aan zijn woning logeerde hij een tijd bij zijn ouders. Op het moment van de aanhouding was hij net een dag weer thuis.

Bij de agenten, zo zegt zijn vader tegen NH, was bekend dat de man mogelijk suïcidaal was. Hij had al jaren last van mentale problemen en heeft meerdere keren geprobeerd om een eind aan zijn leven te maken.

Afscheidsbrief

Op het bureau werd zijn zoon dan ook in een cel met cameratoezicht geplaatst. Ook kreeg hij een speciaal scheurpak aan om te voorkomen dat hij zichzelf iets aan kon doen.

Het voorarrest werd vervolgens met twee weken verlengd en op 12 mei is de man overgebracht naar Justitieel Complex Zaanstad, waar naast de reguliere gevangenis ook een huis van bewaring is.

Daar is het volgens de ouders van de man misgegaan. Er zijn meerdere fouten gemaakt waardoor hun zoon zichzelf in een cel van het leven kon beroven, zeggen zij.