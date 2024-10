Net een paar maanden open en nu een grote brand in Wervershoof: "Alles is zwart, klote"

De brand ontstond rond half vier vannacht en werd door de brandweer al snel opgeschaald. Brandweerlieden uit Wervershoof, Medemblik en Westwoud boden ondersteuning en ook was er een hoogwerker uit Enkhuizen nodig. Een paar uur later, om half negen 's ochtends, zitten de bluswerkzaamheden erop en spuiten brandweerlieden elkaar voor het restaurant aan de Droge Wijmersweg schoon. Bij de brandweerauto wordt nagepraat.

Hoewel de vlammen zijn gedoofd, biedt het restaurant een trieste aanblik. Van binnen is alles zwartgeblakerd en een deel van het dak is ingestort. "Er zit een gat van 5 bij 5 meter", zegt een brandweerman.

All you can eat

Restaurant Wervershoof genoot tot een paar jaar geleden veel regionale bekendheid onder de naam Gewoon Lekker. Het all you can eat-principe van de vorige huurder Peter Spruit sloeg enorm aan in de regio. Na de coronaperiode wilde Spruit weer open, maar een tekort aan personeel verhinderde dat.

Afgelopen zomer vond er dan eindelijk een doorstart plaats, onder de nieuwe huurders Hans en Dennis Caspers. Die ging niet zonder slag of stoot, want al snel waren er problemen rondom de drankvergunning. "Maar we waren wel gewoon weer open", zegt een medewerker woensdagochtend. Ze kijkt vol ongeloof naar het zwaar beschadigde pand. "Ik ben niet binnen geweest, maar ik zie al genoeg. Alles is zwart, klote. Ik werk er al sinds 2019. En nu is het zomaar ineens afgefikt."

Tweede keer brand

Jan van Vliet is eigenaar van het pand. "Ik werd om half zes wakker gebeld. Dan denk je dat er iets ergs aan de hand is met familie, of zoiets. Dit is natuurlijk heel vervelend, maar wel te overzien."

Volgens een medewerker is het voor de familie Caspers niet voor het eerst dat ze met brand te maken krijgen. Eerder ging een pannenkoekenboot in het Duitse Bremen in vlammen op. Ze meldden zich 's nachts ook bij het restaurant. "Ze stonden helemaal te shaken", zei een buurvrouw, wiens huis kon worden gespaard. "En dat terwijl ze net een paar maanden open waren, sneu hoor."