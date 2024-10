Toch geen wapenstok voor Alkmaarse boa's, burgemeester 'stomverbaasd'

Ook Hoorn, Haarlemmermeer en Velsen vingen na de aanvraag bot. Haarlem kreeg wel een positief advies, maar die geldt maximaal twee jaar. Boa's in het Amsterdamse openbaar vervoer kregen geen tijdslimiet. Schouten: "Wij kunnen als burgemeesters niet meer volgen wanneer welk advies nu wordt afgegeven. Eigenlijk moeten er eerst een paar ernstige incidenten gebeuren voor we aan de eisen voldoen."

Aanvraag toch verstuurd

"We hebben nu drie acties lopen", vervolgt Schouten. "We hebben een brief gestuurd naar onze toezichthouders, waarin we laten weten zeer teleurgesteld en verbaasd te zijn over hun advies. Daarop is ons laten weten dat ze opnieuw naar hun advies gaan kijken. Twee: we hebben onze aanvraag toch alvast verstuurd, met daarbij de uitleg waarom we het advies niet onderschrijven."

Samen met de vier andere burgemeesters heeft Schouten een brief naar de minister gestuurd, met de vraag het toetsingskader aan te passen. Of het effect heeft, is afwachten. Voor nu moet de handhaving van Alkmaar het toch echt doen zonder wapenstok.