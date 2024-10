Medewerkers Haarlemse apotheken voeren actie: "Loon moet echt omhoog"

De apotheekmedewerkers leggen het werk neer en demonstreren woensdagmiddag op het Canadaplein in Alkmaar. In heel Noord-Holland staken zo'n vierhonderd medewerkers van honderd apotheken.

In Haarlem gaat het om apotheek Het Catharinahuis, de Schoterbos Apotheek, de Marnix Apotheek, apotheek Hildebrand, apotheek Klinkhamer en apotheek Meerwijk. In Zandvoort doet de Zandvoortse apotheek mee aan de actie.

Handen en voeten van de apotheek

Edwin den Haak is beherend apotheker van de Centraal Apotheek Haarlem. Apotheek Klinkhamer is daar onderdeel van. "Apothekersassistenten zijn de handen en voeten van de apotheek", zegt Den Haak. "Hun loon blijft al jaren achter en die moet echt omhoog. De zorgverzekeraars moeten over de brug komen. Nu blijven de assistenten in hun hempie staan."

Het bruto startsalaris van een beginnende assistent ligt net iets boven de 2.300 euro. Vakbonden FNV en CNV voeren al weken actie voor hogere lonen voor de medewerkers. Lennart Rietman van FNV: "De werkdruk is ook torenhoog." De werkgevers bieden een loonsverhoging van twee procent, maar dat is niet eens voldoende om de inflatie te compenseren, zeggen de vakbonden.

Bonden dreigen met landelijke staking

Tijdens de staking zijn de apotheken gesloten. Voor spoedgevallen is er wel altijd een apotheek geopend in de regio. De vakbonden bereiden inmiddels ook al een landelijke staking voor, als de werkgevers niet met een beter cao-bod komen.