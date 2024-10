Bloemendaalse kerk krijgt nieuw leven

De Limmense Nadia en Paul van stichting Nadi Rama zijn druk bezig in en rondom het pand. Het stel wil er al vanaf november trainingen kunnen hosten, maar er moet nog wel wat gebeuren. Buiten staan grote kartonnen dozen. De nieuwe vloer is net geleverd: een vloer speciaal voor mensen die graag op blote voeten lopen.

En dat is bij de bijeenkomsten van Nadia en Paul ook vaak de bedoeling. Het koppel geeft verschillende soorten energetische trainingen en yogalessen. Tijdens de trainingen kunnen mensen blokkades in hun lichaam proberen weg te nemen door energetische oefeningen of aanrakingen. Het stel benadrukt dat hun trainingen bedoeld zijn ter aanvulling van de medische wetenschap en niet als enige oplossing dient.

Sluiting Heilige Drie-eenheid

Oud-parochiaan Marja Hin heeft 55 jaar lang hart en ziel gestopt in de kerk van Bloemendaal. De parochie kwam drie jaar geleden zelf met het voorstel bij het Bisdom om hun kerk te sluiten. "We konden het niet meer opbrengen", vertelt ze, "we stierven gewoon uit."

Dat de parochie in Bloemendaal moest sluiten, zorgde destijds voor veel verdriet. Toch konden de overgebleven parochianen en kerkgangers nog genieten van een laatste viering, ter afsluiting van 'hun' geliefde kerkje. Daarna stond het gebouw twee jaar leeg.

Fijne sfeer

Toen Nadia twee jaar geleden op zoek ging naar een locatie voor haar stichting had ze vrijwel meteen een goed gevoel bij de kerk aan het Bispinckpark. "Het is een mooi gebouw, maar het ademt vooral een hele fijne sfeer." Maar omdat er destijds nog werd gedacht aan het bouwen van nieuwe woningen op de grond van de kerk kon de huur niet doorgaan. Maar nu, twee jaar later, besluit pastoor Bart Putter dat Nadia het gebouw toch mag huren.

