Meer afzwaaiende orkanen: wat zijn de gevolgen voor Noord-Holland?

Dat orkanen vanuit de Atlantische Oceaan naar het noorden afzwaaien, is geen nieuw fenomeen; dit komt door de rotatie van de aarde. Het KNMI meldt wel dat het gebied waar deze tropische cyclonen voorkomen, langzamerhand naar het noorden uitbreidt. Hierdoor wordt Nederland in de toekomst vaker geconfronteerd met de gevolgen ervan.

Dubbel stormseizoen

Meteoroloog en hoogleraar Wilco Hazeleger vertelt dat deze trend wordt veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Door de klimaatverandering stijgt de temperatuur van de Atlantische Oceaan, waardoor stormen minder snel uitdoven: "Stormen blijven gevoed met energie van het warme zeewateroppervlak", legt hij uit.

Dit zorgt ervoor dat het aantal orkanen dat afzwaait naar West-Europa toeneemt. "De eerste die daar last van krijgen zijn Portugal en Spanje, maar we zien dat het langzaam naar het noorden opschuift." Naast het stormseizoen in de winter, krijgen we daardoor te maken met een tweede stormseizoen rond september en oktober. Deze tropische stormen zorgen voor veel meer neerslag dan de winterstormen.

Risico's

Grote hoeveelheden neerslag vormen volgens Hazeleger het grootste risico voor onze provincie. Vooral in bebouwd gebied, waar weinig ruimte is voor waterberging, kan dat voor vervelende situaties zorgen: "Kelders kunnen overstromen en stukken van de snelweg kunnen onder water komen te staan." Vorig najaar liepen veel kelders in Hilversum vol met water, omdat er in de omgeving weinig vijvers zijn waar het water heen kan stromen.

Naast regen kunnen we in de herfstmaanden ook meer wind verwachten, maar volgens Hazeleger hoeven de bewoners van de Noord-Hollandse kustplaatsen zich daar niet al te veel zorgen over te maken. "We kunnen best goed tegen stormen, daar zijn we aan gewend door het winterseizoen." Wel kan de wind in de zomer- en herfstmaanden meer schade veroorzaken, doordat er nog veel bladeren aan de bomen zitten: "Bomen vallen makkelijker om als ze nog in het blad zitten."