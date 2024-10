De slag om de muskuseend in Oostzaan: gemeente stopt vangactie

De actie van het Statenlid en de andere dierenvrienden is een succes. Wethouder Nijssen laat namelijk weten dat de gemeente voorlopig stopt met het vangen van de muskuseenden. "Gezien de emoties en de protesten, lijkt het ons niet verstandig om iets te doen wat kan escaleren."

Nijssen zegt dat de gemeente nu gaat bekijken of de populatie op een beheersbaar niveau is. "Ik weet niet of het nodig is om nog zo'n vangactie te doen de komende tijd. Daar gaan we het over hebben."

Hollebeek vindt het tijdelijk stopzetten van de vangacties een goede eerste stap. "Het is een goed begin, maar dat is niet het doel. Het doel is om de eenden die al gevangen zijn en bij de handelaar zitten naar een opvangcentrum te krijgen. We willen dat die dieren in alle rust oud kunnen worden." Ook Sandra van de Werd van het Comité Dierennoodhulp is het daarmee eens. "Het stopzetten van de vangactie is mooi, maar nu moeten de dieren die al gevangen zijn in veiligheid gebracht worden." Het is niet duidelijk hoeveel Oostzaanse muskuseenden er inmiddels bij de Zuid-Hollandse dierenhandelaar rondlopen.