112-blog | Twee tieners aangehouden na inbraak bedrijfspand • Buschauffeur geschorst om verdenking rijden onder invloed

10.22 uur

Vanochtend rond kwart voor negen is een scooterrijder op een fietser gebotst bij de kruising van de Guisweg, vlak bij het station in Zaandijk. De fietser is daarbij gewond geraakt en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De scooterrijder is na het ongeluk doorgereden, en de politie is dringend naar hem of haar op zoek. "We roepen getuigen op om contact met ons op te nemen", aldus een woordvoerder van de politie. De kruising blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek.