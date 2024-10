Burgemeester Lars Voskuil struikelt over dossier Valkering: unaniem aangenomen motie van wantrouwen

In de motie is te lezen dat het Voskuil wordt aangerekend dat er in het rapport ' (Bij)zonder besluit’ - over de situatie rond oud-wethouder Klaas Valkering - ernstige tekortkomingen aan het licht zijn gekomen. Het gaat daarbij onder meer om de in het rapport vermelde passieve houding van de burgemeester bij het vermoeden van een integriteitschending, het niet actief informeren van de raad en het niet instellen van een onderzoek.

De Bergense gemeenteraad is van mening dat de burgemeester zich onvoldoende heeft laten adviseren in een moeilijke kwestie en dat deze tekortkomingen schadelijk zijn voor het vertrouwen van de inwoners en raadsleden in de burgemeester.

Motie van wantrouwen

"Uit de reactie van de burgemeester op het rapport blijkt dat hij ook nu nog

onvoldoende zicht heeft op hoe te handelen bij een integriteitsschending", is in de motie van wantrouwen te lezen. "Ook bij en na de start van het onderzoek is door de burgemeester niet adequaat gehandeld." De raad beschouwd dit daarom niet als incident, maar als patroon.

De motie besluit met: "Dat de burgemeester niet de juiste persoon is om het

verbetertraject vorm te geven en leiding aan te geven." en is ondertekend door POD, GL, D66: K. van der Kaaij, KL, VVD, CDA, en PvdA. De motie werd met 17-0 aangenomen.