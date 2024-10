Halsema: "Akelige incidenten, maar het liep op de Dam niet volledig uit de hand"

Halsema zei dat er vier pelotons Mobiele Eenheid (een peloton minder dan AT5 gisteren meldde) ingezet waren. "Wij hebben politie uit heel Nederland gehaald. Dit was echt het maximum." Ze zei dat de agenten hun werk 'fantastisch hebben gedaan'.

Wilders

In het programma reageerde ze ook op het bericht van Geert Wilders op X, die kwaad schreef Halsema wat hem betreft het land mag verlaten. "Ik ben niet bereid om naar dit niveau af te zakken", zie ze, maar toch wilde ze wel wat zeggen. Volgens haar lijkt het erop dat Wilders alleen demonstraties toe wil staan waar hij het zelf mee eens is.

"De volgende stap is dat hij zegt dat hij op Prinsjesdag geen zin in demonstraties tegen de regering heeft", zei Halsema. "Dat is een autoritair sentiment. Waar we echt voor op moeten passen." Halsema gaf aan dat ook zei liever had gezien dat de pro-Palestijnse demonstranten een dag later hadden gedemonstreerd, maar dat ze zich wel aan de grondwet wil houden.

Gemeenteraad

Morgen wordt er tijdens de gemeenteraadsvergadering waarschijnlijk ook over de tegendemonstratie gesproken. Dat zal wel kort zijn. Een spoeddebat, een zogeheten actualiteit, moet namelijk uiterlijk maandagochtend ingediend worden. Het wordt dus een mondelinge vraag. Daarbij mag elke partij wel een keer een volgende vraag stellen.