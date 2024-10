Was de tegendemonstratie in Amsterdam gistermiddag te dichtbij?

Omleiding

De politie laat in een reactie weten dat er een officiële omleiding via de Nieuwezijds Voorburgwal is gecommuniceerd met de organisator van de steunbetuiging op de Dam. "Dat advies is van tevoren gedeeld met de organisatie. Hoe zij dat onder hun leden hebben verspreid is niet aan de politie. Als mensen toch kiezen om via het Damrak te lopen zijn ze vrij om dat te doen tegen het advies in", aldus een woordvoerder.