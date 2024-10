Boetenregen op Noord-Hollandse spoorwegovergangen: vijf flitspalen flitsten al meer dan 5.000 keer

Sinds februari plaatst ProRail flitscamera's bij spoorwegovergangen. Alle weggebruikers met kenteken die het spoor overgaan terwijl de rode lichten knipperen, krijgen een bon. Een boete voor zo'n overtreding is niet mis: automobilisten, motorrijders en vrachtwagens betalen maximaal driehonderd euro. Brom- en snorfietsen kunnen bij overtreding rekenen op een sanctie van 210 euro.

Veruit de meeste boetes komen uit Bussum: daar staan vier van de vijf Noord-Hollandse flitspalen. De ander staat in Halfweg. Volgens ProRail waren de flitspalen in Bussum hard nodig, omdat het daar regelmatig misgaat. "We krijgen hier veel meldingen van machinisten die gevaarlijk gedrag rapporteren en dat is voor hen iedere keer weer een enorme schrik", vertelde ProRail-regiodirecter Harro Homan bij de plaatsing van de palen in mei.

Groot aantal boetes

ProRail begon dit jaar met het project in de hoop het aantal overtredingen te verminderen. In totaal staan er nu 12 flitscamera's, waarvan vijf in Noord-Holland en zeven in de provincie Utrecht. Opvallend is dat het aantal boetes in Noord-Holland fors hoger is dan in Utrecht: 5.038 tegenover 1.357.

"Dat is deels omdat de flitspalen niet allemaal tegelijk geplaatst zijn", zegt woordvoerder Mirjam de Witte van ProRail. "De camera's Noord-Holland staan er al wat langer. Maar toch zien we dat het met name in Bussum vaak misgaat." Sinds de plaatsing zijn alleen daar al duizenden overtredingen gemaakt.

Zorgelijk

De Witte zegt zich zorgen te maken over het hoge aantal. "Het is heel veel, dat vinden we echt wel zorgelijk. Het betekent dat heel veel mensen de overweg op gaan als de lichten knipperen. Sommigen weten niet dat dat niet de bedoeling is, omdat ze denken dat het vergelijkbaar is met 'oranje' bij een stoplicht. Maar dat is het niet. Het is levensgevaarlijk."

Bussumers reageren geschokt op het hoge aantal boetes. Tekst loopt door onder de video.