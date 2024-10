Breuk in stroomkabel leidt tot flinke operatie tussen Monnickendam en Marken

Dit schip ligt normaal gesproken in de Waddenzee. "Gezamenlijk met alle nutsbedrijven doen we onderhoud aan de kabels en leidingen. Maar we zijn binnen 48 uur operationeel bij een storing", zegt Vennema trots. "Het schip komt van de locatie af waar hij op dat moment bezig is, gaat naar de thuishaven Harlingen en daar wordt-ie gemobiliseerd voor de storing."

Voorlopig gaat het licht niet uit

De sfeer aan boord is goed. Het is geen bijzonder lastige klus voor de werklieden, maar voor een buitenstaander lijkt het toch een flinke operatie. Het zoeken naar de exacte plek van de breuk was wat complex, maar toen dat was gelukt kon de reparatie beginnen.

De klus is inmiddels geslaagd, zodat de inwoners van Marken rustig kunnen gaan slapen. Voorlopig gaat het licht nog niet uit.