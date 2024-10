Johan Neeskens was bij Ajax minstens zo geliefd als Cruijff: "Hij was verdediger én aanvaller"

"Zijn manier van tackelen, breker zijn op het middenveld, voorop gaan in de strijd. Dat heeft hem wereldwijde faam opgeleverd", zegt Jaap Visser, die een boek over Neeskens schreef.

"Hij werd echt internationaal gezien als een grote. Als je ziet dat wanneer grote voetballers een wereldelftal mogen samenstellen: altijd staat Neeskens erin. Dat zegt wel iets."

Knokken met Van Hanegem

Ras-Ajacied Ome Ko Maatjes, die in die tijd elke twee weken in De Meer zat om naar Ajax te kijken, genoot ervan. "Vooral de duels met Willem van Hanegem met Feyenoord-Ajax. Dat vergeet je je hele leven niet. Dat waren de mooiste duels die er waren. Ze waren vrienden, maar ze schopten elkaar in de wedstrijd echt voor hun donder."

Maar hem alleen te herinneren als meedogenloze balafpakker zou Neeskens tekort doen, denkt Visser. "Hij was verdediger en aanvaller tegelijk. Hij kon een aanval van de tegenpartij verijdelen en in een moeite door zelf een aanval opzetten. Hij was ook als voetballer buitencategorie."

Drie keer de Europa Cup

Hoewel hij misschien niet zo goed was als Cruijff, groeide ook Neeskens in de korte tijd dat hij bij Ajax voetbalde uit tot legende. De Heemskerker was nog maar 21 jaar toen hij voor de derde keer met Ajax de Europacup I won.

In 1974 - Neeskens was toen 22 - leek hij Nederland naar de wereldtitel te schieten, ware het niet dat West-Duitsland de score in die finale nog om zou draaien.

Kijken in Camp Nou

Na die finale keerde Neeskens Ajax de rug toe en vertrok hij naar Barcelona. Reden voor Ome Ko om ook een paar keer naar Catalonië te vliegen. "Ik ben een paar keer bij hem wezen kijken. Daar waren ze ook stapelgek van hem." In Barcelona kreeg Neeskens de bijnaam 'Johan Segundo' (Johan de Tweede). "Maar hij was minstens zo populair als Johan Cruijff."

Volgens Ome Ko is Neeskens maar moeilijk met spelers van tegenwoordig te vergelijken. "Zulke voetballers zijn er niet meer. De mentaliteit die hij had kom je niet meer tegen. Het zijn allemaal verwende rotjongens."