Mysterie rond IJmuidense Boom Jan wordt groter en groter

Het mysterie van Boom Jan blijkt nu veel verder te reiken dan alleen IJmuiden. Aan een boom in het Noord-Brabantse dorp Bergeijk hangt precies zo'n zelfde naambordje als in IJmuiden. Met dezelfde tekst, opmaak en stijl.

Ze zijn allebei in zwart-wit, er staat 'Hallo, ik heet Jan', in hetzelfde lettertype, de twee schroeven zitten aan weerszijden van de tekst en het bordje hangt bijna 2 meter hoog in de boomstam.

Verder hebben de bomen weinig gemeen, zo lijkt het. De één staat in een groen park, de ander kijkt uit op zware industrie langs het Noordzeekanaal. Wat hebben IJmuiden en Bergeijk met elkaar gemeen, behalve dat het beide plaatsen in Nederland zijn?

Nog meer Bomen Jan?

Een theorie: misschien zijn er wel veel meer bomen in Nederland die Jan heten. Misschien bevat de plek van de ene Boom Jan, wel aanwijzingen voor de locatie van de andere Boom Jan.

Bijvoorbeeld zo: de IJmuidense eik staat aan de Parkweg, De andere Jan, staat in het Ploegpark in Bergeijk. Moeten we volgens die logica uitkijken naar een derde Boom Jan langs een berg, of in Hardenberg? Of moeten we in Stadskanaal zijn voor een vierde Jan en in Ieper voor een vijfde?

De ontdekker

Abe Simons (27) zag als eerste een patroon rond de bomen die Jan heten. Hij had onlangs als eerste door dat er ten minste twee van zijn.

Een half jaartje geleden fietste de Bredanaar met zijn schoonfamilie door Bergeijk. Als de familie door het plaatselijke Ploegpark fietst, valt ze iets geks op: een boom met een naambordje: 'Hallo, ik heet Jan', lezen ze. Abe en zijn schoonfamilie staan er even bij stil. 'Gek hè', zeggen ze tegen elkaar.

Ze lachen nog wat, halen hun schouders op en zetten hun voeten weer op de trappers. Ze gaan verder en Abe denkt deze zomer geen moment meer aan het fietstochtje of het naambordje.

Totdat de nieuws-algoritmes op zijn telefoon hem onderstaande reportage van NH voorschotelen.

Tekst loopt door onder de reportage.