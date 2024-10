Van de Ven is Jonk nog altijd dankbaar: "Zonder hem was het allemaal heel anders gelopen"

"Hij heeft mij bij FC Volendam naar het eerste gehaald en mijn eerste profcontract gegeven", spreekt Van de Ven nogal altijd zijn waardering uit voor zijn oud-trainer. "Hij gaf met het geloof en vertrouwen dat ik echt ver kon komen. Ik wilde altijd veel dribbelen en was nog wild in het begin, hij heeft mij slimmigheidjes meegeven en dat pakt goed uit. Zonder hem was het allemaal heel anders gelopen."

Na zijn periode is het snel gegaan met de carrière van de jonge Van de Ven. Wolfsburg werd in 2021 zijn volgende bestemming en sinds de zomer van 2023 speelt de 23-jarige verdediger uit Wormer bij Tottenham Hotspur. Daar is hij inmiddels uitgegroeid tot belangrijke speler en maakt ook zijn minuten in Oranje.

