Dankzij Geertje (42) kunnen honden straks écht los aan de Amstelveense Legmeerdijk

In het bijtijds luisteren naar de argumenten van mogelijke tegenstanders schuilt volgens Geertje het succes van geslaagde burgerparticipatie. "We hebben elkaar uitgebreid gesproken, en uiteindelijk waren we het over heel veel dingen eens. Het is ook goed om dit soort zorgen mee te nemen in de uitwerking van zo’n plan."

Proef van een jaar

Dat 'ie er komt is zeker, maar hoe lang de hondenspeeltuin blijft, is nog onzeker. "Het gaat om een proef", vertelt de initiatiefneemster. "Na een jaar wordt het geëvalueerd, en besloten of het wordt verlengd." De gemeente wilde tegelijk met de speeltuin een skatepark aanleggen, maar dat laat volgens Geertje nog even op zich wachten.

Om er een hondenspeeltuin van te maken, wordt het stuk grond volledig omheind. Ook komen er allerlei attributen als tunnels en bruggetjes en speeltoestellen te staan. De gemeente heeft een hondencoach en -school gevraagd mee te denken over een geschikte inrichting, waarbij de honden niet voortdurend met elkaar worden geconfronteerd.

Voor Geertje en Dora is het aantal speeltoestellen minder belangrijk. "Ik vind het vooral belangrijk dat ze met andere honden kan spelen."