Scheuren in Waddenzeedijk, spoedherstel om dijkdoorbraak te voorkomen

Een graafmachine haalt de bovenlaag van de dijk weg ter hoogte van Noorderburen op Wieringen. Dat is het begin van de onderhoudswerkzaamheden. De scheuren moeten snel worden gerepareerd, laat het hoogheemraadschap weten. "In het ergste geval kan bij hoog water en hevige storm water over de dijk stromen. Als er dan scheuren in de dijk zitten kan de laag klei veel sneller uit elkaar vallen. Dat kan tot een dijkdoorbraak leiden."

Kleilaag flink aanstampen

Eigenlijk moet de dikke laag klei op de dijk weer flink aangestampt worden. Dat gebeurt door de grond te 'roeren'. "Allereerst zorgen we er voor dat we de gehele grasmat over de dijk doorvrezen en opzij zetten. Daarna wordt de kleilaag zichtbaar. Deze kleilaag zal aan de binnenkant van de dijk tot zo'n 60 tot 80 cm diep omgewoeld worden. Die laag wordt dan weer flink aangedrukt."

