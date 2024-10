Zandvoort saneert vervuilde grond voor zomer 2025

Het terrein is daarom sinds augustus 2023 afgezet met hekken. De bedoeling was om het voor afgelopen zomer al te saneren en af te dekken, maar dat is nog niet gebeurd.

Toen een vrachtwagen zich vorig jaar vastreed, kwam er asbest aan het licht. Aanvullend bodemonderzoek stelde later vast dat de grond zwaar vervuild is met meerdere zware metalen, zoals bijvoorbeeld barium, zink en PAK's. Dat laatste is een afkorting voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen.

Tekst loopt door na de foto.